Uno splendido Britten inaugura la stagione del Carlo Felice

"A Midsummer Night's Dream" di Benjamin Britten da Shakespeare è probabilmente il migliore spettacolo prodotto di recente dal Carlo Felice, in collaborazione con la Royal Opera House di Muscat. Teatro Carlo Felice di Genova esaurito ieri sera, presenti i vertici della politica locale, dal governatore Giovanni Toti al sindaco Marco Bucci, oltre a diversi parlamentari liguri, dal sottosegretario Edoardo Rixi a Ilaria Cavo e Luca Pirondini per la inaugurazione della stagione lirica iniziata con un indiscutibile successo.

Scritta nel 1960 dopo "Il giro di vite", "A Midsummer Night's Dream" si caratterizza per una estrema varietà di situazioni e personaggi che richiede una variegata tavolozza di colori. Shakespeare mette in scena fate, elfi, Oberon e Tytania, ma anche quattro innamorati e artigiani pasticcioni. Tre tipologie di personaggi che il grande drammaturgo ha saputo trattare passando genialmente da atmosfere nobilmente sognanti a siparietti volgarmente comici.

E Britten ha inventato quattro tipologie differenti sul piano vocale, puntando ad esempio sulle voci bianche per il mondo delle fate e usando gli strumenti per creare situazioni differenti, come i glissandi degli archi che immergono lo spettatore nella magia del bosco o gli arabeschi della tromba per la prosa di Puck o ancora i fiati ad assecondare le batture.

Sul podio dei complessi stabili Donato Renzetti ha lavorato con attenzione al rapporto buca-palcoscenico. La firma di Laurence Dale e Gary McCann ha regalato una splendida struttura scenica: incorniciato da un rettangolo luminoso, il palcoscenico è un grande bosco in cui gli alberi si muovono per creare diversi spazi. Da citare il Coro di voci bianche diretto da Gino Tanasini, in evidenza i quattro solisti (Michela Gorini, Sofia Macciò, Lucilla Romano e Eliana Uscidda). Christopher Ainslie ha dato voce da controtenore a Oberon risolvendo la parte con eleganza e raffinatezza. Voce da vendere ha la Tytania di Sydney Mancasola. Ineccepibile il quartetto degli innamorati. David Shipley è stato un Bottom simpaticissimo e Matteo Anselmi ha reso con disinvoltura le acrobazie di Puck.



