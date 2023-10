Scrisse falsi commenti su un ristorante genovese, condannato

Avevano scritto post falsi sui social ai danni di un noto ristorante del porto Antico di Genova, redigendo report fasulli sulla qualità del cibo, sulla pulizia e sui proprietari. Nei giorni scorsi, però, uno dei due utenti dei social è stato condannato al pagamento di una multa di 600 euro, oltre al risarcimento del danno e al rimborso delle spese legali. L'altra autrice dei post diffamatori è uscita dal processo perché ha risarcito il danno pagando circa 500 euro, cifra decisa dal giudice.

I due proprietari del locale, difesi dall'avvocato Francesco Del Deo, si erano ritrovati insulti e false affermazioni sulla pagina facebook del locale come commenti a un loro annuncio per la ricerca di personale. L'utente, 45 anni, che quantomeno ci ha messo nome e cognome, ha iniziato a scrivere che il proprietario non metteva in regola, che aveva debiti con i fornitori e che la cucina era sporca. Poco più sotto, aveva commentato una ragazza di 22 anni sempre dicendo che le condizioni igieniche erano pessime e che sfruttava i lavoratori. I titolari, marito e moglie, hanno a quel punto contattato l'avvocato e deciso di fare querela, presentando tutta la documentazione relativa al personale e alle condizioni della cucina. Il giudice ha appurato che quanto scritto dai due utenti non era vero e li ha condannati.



