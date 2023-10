Ruote nella Storia di Aci a La Spezia

Ruote nella Storia torna nella Provincia di La Spezia il 15 ottobre. L'evento promosso da Aci Storico sotto l'egida dell'Automobile Club d'Italia, con la collaborazione dell'Ac La Spezia, presieduto dal Alessandro Beverini e diretto da Davide Lo Preiato, godrà, inoltre, del patrocinio dei Comuni di La Spezia e Sarzana e della Regione Liguria.

"L'occasione sarà quella di coniugare il fascino delle ruote d'epoca, con la possibilità di far conoscere le eccellenze del nostro territorio, anche ai numerosi ospiti stranieri, con visite guidate all'interno dei centri storici - commenta il presidente Alessandro Beverini - sottolineando come vi sia un perfetto connubio tra le 'Auto Vintage' e le bellezze del territorio spezzino".

Partenza da piazza Europa verso Sarzana, dove gli equipaggi partecipanti avranno la possibilità di visitare il centro storico. Successivamente torneranno tornerà a La Spezia dove si incontreranno, per il gemellaggio, con le vetture provenienti dal concomitante raduno Ruote nella Storia di Massa Carrara.

La carovana, composta da oltre cento vetture, si muoverà poi verso la località di Cadimare, presso il Centro Logistico di Supporto Areale Istituto 'U. Maddalena' posto sotto il Comando della 1^ Regione Aerea, con l'opportunità di visitare la base e rendere omaggio al Primo Centenario della costituzione dell'Arma Azzurra.

Il raduno unirà insieme le automobili del Club The Italian Job, che sta partecipando al 31° Run, Chances For Children UK, raduno internazionale con scopi benefici in partenza da Imola e in arrivo a Torino, che prenderà parte all'evento spezzino con circa 40 vetture con due componenti di equipaggio a vettura provenienti dall'Inghilterra. Presenti inoltre, numerose Mini del MINImito Club La Spezia Club iscritto ad ACI Storico e al Registro Italiano Mini che sarà presente con circa 20 vetture e poi anche il Circolo Auto e Moto Storiche La Spezia che presenzierà all'evento del 15 ottobre con una quindicina di veicoli.



