Protezione civile,per Giampedrone "importante informare persone"

"Essere qui è importante per ringraziare i nostri volontari del grande lavoro che svolgono non solo di supporto e aiuto alla popolazione nelle situazioni di emergenza ma anche di informazione e divulgazione delle buone pratiche". Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che questa mattina si è recato nelle piazze di Sarzana e della Spezia in occasione delle due giornate nazionali della campagna promossa dalla Protezione civile nazionale in tutto il Paese. Presenti anche a Sarzana il sindaco Cristina Ponzanelli, alla Spezia il sindaco Peracchini e l'assessore comunale Cimino.

"Per questo - ha detto ancora Giampedrone - il mio invito ai cittadini è quello di venire ai gazebo della campagna in una delle 22 piazze liguri in cui sono stati allestiti nell'ambito della campagna nazionale 'Io non Rischio' per conoscere i comportamenti corretti da adottare in caso di pericolo". Secondo l'assessore regionale alla Protezione civile "è fondamentale che le persone siano coinvolte in questa iniziativa tanto più all'inizio di in una stagione autunnale che, nonostante le temperature ancora elevate, è molto delicata dal punto di vista del rischio idrogeologico, con precipitazioni che possono essere anche molto intense e con effetti significativi al suolo. La Liguria ha fatto e sta facendo molto in termini sia di potenziamento della Sala Operativa regionale e della Protezione civile sia di prevenzione, con ingenti investimenti su tutto il territorio, ma il primo, fondamentale tassello - ha concluso - è costituito dai corretti comportamenti dei cittadini: ciascuno di noi può fare la differenza, conoscendo i rischi e sapendo come comportarsi in caso di allerta meteo".





