Un migrante è stato ucciso a coltellate stasera in piazza della stazione a Ventimiglia, poco lontano da un bar frequentato dagli immigrati che attendono di passare in Francia. Un suo connazionale è rimasto ferito. Sul posto Polizia di Stato e medici del 118 che hanno tentato di rianimare la vittima senza però riuscirci. Non sono ancora chiare le circostanze in cui è maturato l'omicidio.

