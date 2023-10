Giovane di 19 anni morto in un incidente stradale

Un giovane di 19 anni di Finale Ligure, Nicolò Trifoglio, è morto dopo un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Pietra Ligure sul lungomare. Era a bordo di una Panda insieme ad un amico quando per cause ancora da chiarire il mezzo si è ribaltato, probabilmente senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le condizioni del giovane che era sul sedile del passeggero sono apparse subito gravi e nonostante le cure e il trasporto in ospedale è morto al mattino per le gravi ferite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA