Calcinacci da cavalcavia Ventimiglia, ex sindaco chiede verifica

L'ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha presentato un'interpellanza chiedendo a sindaco e amministrazione di intervenire sul cavalcavia di Nervia, a Ventimiglia, per verificarne la stabilità e sicurezza a seguito di alcune cadute di calcinacci, che in almeno un caso avrebbero colpito anche un treno in transito verso la stazione ferroviaria della città di confine.

"Mi hanno più volte segnalato la caduta di calcinacci e lo stato di ammaloramento del ponte stradale che sovrasta i binari - ha detto Scullino - Chiedo che venga effettuata una verifica statica sull'importante via di comunicazione". Nella sua interpellanza, il consigliere specifica che il ponte "è stato realizzato nel 1951 con tecniche e materiali dell'epoca ed è tutt'ora sottoposto, da oltre settant'anni, a intense sollecitazioni del traffico veicolare". Questi i motivi per cui Scullino chiede all'amministrazione comunale "quali iniziative intende promuovere in merito" alla situazione del ponte, al fine anche di "tranquillizzare comprensibili preoccupazioni", ma "soprattutto per verificare la sussistenza degli indispensabili livelli di sicurezza e la permanenza futura delle condizioni di transitabilità richieste".



