Cade mentre partica il parkour, grave un ragazzo di 13 anni

Cade mentre pratica il parkour a Chiavari e si ferisce gravemente alla schiena. E' successo a nel tardo pomeriggio di oggi a un ragazzo di 13 anni.

Il ragazzo stava praticando la disciplina sportiva nel parco di Villa Rocca in piazza Matteotti quando è caduto. Subito soccorso dai militi della Croce Verde e dai medici del 118 il ragazzo è stato stabilizzato per il grave trauma alla schiena e trasportato in elicottero al Gaslini di Genova in codice rosso.

Non sarebbe in pericolo di vita.



