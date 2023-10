Vicepresidente Liguria chiede di essere sentito per festini

Il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, tramite il suo avvocato Maurizio Barabino, ha presentato istanza in procura per essere sentito nell'ambito dell'inchiesta sulle feste con ragazze e cocaina organizzate dall'architetto Alessandro Cristilli e dall'imprenditore Christian Rosolani, arrestati nei giorni scorsi. A sentirlo sarà direttamente il procuratore capo Nicola Piacente.

Piana non è indagato ma il suo nome è finito nelle carte dell'inchiesta perché avrebbe partecipato a una festa, l'1 marzo 2022. A indicarlo è stata una delle ragazze, arrestata nei mesi scorsi per estorsione nei confronti di clienti ed escort. Il vice presidente, subito dopo la notizia dell'inchiesta, ha convocato una conferenza stampa spiegando che lui quel giorno era tornato a casa tardi dal lavoro e poi aveva fatto anche una videochiamata di lavoro per Vinitaly.



