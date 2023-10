Sampdoria: ok dal tribunale al piano di ristrutturazione

Via libera al piano di ristrutturazione del debito della Sampdoria. La sentenza che ha omologato il piano è stata pronunciata oggi dalla VII sezione Civile del Tribunale di Genova con presidente Roberto Braccialini, giudice Cristina Tabacchi e giudice relatore Andrea Balba.

Artefici degli accordi di ristrutturazione del club di Corte Lambruschini sono stati i componenti del vecchio Cda, Romei, Panconi, Bosco e Lanna con i legali Francesco De Gennaro (Dla Piper), Filippo Chiodini (Legance) e il genovese Alessandro Bonati.

L'omologa degli accordi di ristrutturazione viene inoltre estesa anche ai creditori non aderenti di tutte le categorie: finanziari, chirografari, privilegiati Sace/Mcc, creditori e procuratori sportivi, fornitori chirografari, fornitori privilegiati e fornitori strategici Bogliasco.

Al piano aveva lavorato in particolare nei mesi scorsi l'avvocato Eugenio Bissocoli, l'esperto nominato dal Tribunale per la composizione negoziata della crisi.

I nuovi proprietari del club, Andrea Raddrizzani e Matteo Manfredi, quest'ultimo presente oggi al centro sportivo Mugnaini per seguire di persona l'allenamento della squadra, potranno ora proseguire il piano di rafforzamento del club che prevede a breve un nuovo aumento di capitale necessario anche in vista del prossimo calciomercato di gennaio per poter rinforzare la rosa anche in considerazione dell'attuale posizione di classifica, penultimo posto, in serie B.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA