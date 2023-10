Rinviata cerimonia per intitolare strada Portofino a Berlusconi

L'intitolazione di una strada a Silvio Berlusconi a Portofino è stata rinviata a data da destinarsi. La cerimonia, alla quale era atteso tra gli altri il figlio Piersilvio Berlusconi, che ha casa nel borgo, era in programma domani ma oggi l'ufficio stampa del Comune ha fatto sapere che è stata annullata. Non si conoscono al momento le motivazioni.

Dalla Prefettura era già arrivato l'ok all'intitolazione della via che da Castello Brown scende alla spiaggia dell'Olivetta, prima dimora portofinese del Cavaliere. Nei giorni scorsi la celebre piazzetta era stata scossa dalla notizia di una inchiesta sulle false borse firmate vendute nel negozio di proprietà del sindaco Viacava. Lo stesso primo cittadino aveva detto che la vicenda si poteva configurare come un "attacco politico" per la sua decisione di volere intitolare una strada a Silvio Berlusconi.



