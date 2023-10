Iniziata nuova edizione dei 'Rolli Days' a Genova

"Sono iniziati ufficialmente i Rolli Days, migliaia di genovesi e turisti sono già accorsi a visitare i nostri magnifici palazzi in queste prime ore di evento. Edifici straordinari che raccontano la storia di Genova lasciando tutti a bocca aperta per la loro magnificenza e bellezza". Così il sindaco di Genova Marco Bucci via fb interviene sulla nuova edizione dei 'Rolli Days' in programma da oggi al 15 ottobre, l'evento con cui Genova celebra i suoi palazzi storici patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2006.

"La manifestazione è appena all'inizio, per tutto il weekend le antiche residenze nobiliari saranno aperte alle visite - ricorda il primocittadino -, Un'opportunità unica per osservare alcuni dei luoghi più spettacolari della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA