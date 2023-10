In Liguria ogni anno 350 casi di tumore al seno metastatico

Sono circa 350 i nuovi casi di tumore al seno metastatico registrati ogni anno in Liguria per un totale di oltre 2.000 pazienti attualmente prese in carico dal sistema sanitario regionale. È il quadro emerso nella Giornata di sensibilizzazione sulla patologia in corso in Liguria durante la quale è stata ribadita l'importanza di una diagnosi precoce. Regione Liguria si è schierata al fianco delle associazioni che rappresentano le pazienti, in un evento organizzato a Genova, al Palazzo della Borsa, dove sono state discusse alcune proposte per migliorare la qualità della vita delle donne coinvolte.

"In Liguria le pazienti possono trovare nelle 'breast unit' percorsi di cura multidisciplinare e accedere ai nuovi farmaci, sempre più mirati e personalizzati - spiega l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola -. Le innovazioni farmaceutiche sono sicuramente alla base di opportunità e successi, ma dipendono anche da un'applicazione appropriata che si può ottenere attraverso un percorso clinico assistenziale caratterizzato da facilità di accesso, tempi di intervento contenuti, qualità della gestione del farmaco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA