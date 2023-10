In Liguria investiti 30 milioni nei Centri per l'impiego

La Liguria investe 30 milioni nei Centri per l'impiego. "Nella nostra regione la disoccupazione è in discesa, segno che la strada intrapresa è giusta", ha affermato oggi il governatore Giovanni Toti dando il via ai lavori di ristrutturazione della sede di Genova centro. Alla consegna delle chiavi alla ditta che eseguirà i lavori era presente anche l'assessore al Lavoro e Politiche attive dell'occupazione Augusto Sartori. L'attività di rilancio dei centri per l'impiego è stata avviata dalla Regione Liguria nel 2021. "L'investimento complessivo a disposizione per il potenziamento infrastrutturale e dell'organico dei Centri per l'impiego - si legge in una nota della Regione - è di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all'ammodernamento delle sedi. Al termine di tutti i lavori previsti i Centri per l'Impiego della Liguria saranno 14".

"L'investimento previsto per la sede di Genova Centro - spiega la nota - è pari a 490 mila euro. Il termine degli interventi è previsto per la primavera del 2024".

"In Liguria - ha detto Toti - la disoccupazione scende più che nel resto d'Italia, segno che la nostra economia va nella direzione giusta. È con questa prospettiva di crescita che oggi, come già fatto altre volte, riqualifichiamo un nuovo Centro per l'impiego di Regione Liguria. Si tratta di luoghi che acquistano sempre più centralità e che necessitano di maggiore efficienza in questo periodo in cui la nostra economia ha bisogno di manodopera. Altrettanto importante è il sistema di garanzia dell'occupabilità del lavoro voluto e inserito nel Pnrr.

Quest'ultimo ci consentirà di formare nuove professionalità e di conseguenza indirizzare più persone verso il mondo del lavoro".

Sartori ha ricordato che "i Centri per l'impiego sono le sedi per l'attuazione del programma 'Gol' avviato nel luglio 2022 e che, al 30 settembre, vede oltre 27 mila persone inserite in Liguria: rispetto agli obiettivi assegnati alla nostra Regione per l'anno in corso stiamo mantenendo un passo che ci permetterà di raggiungerli pienamente".



