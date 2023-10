Giro d'Italia nel 2024 in Liguria con due tappe

Il Giro d'Italia nel 2024 tornerà in Liguria con due tappe: la Acqui Terme-Andora il 7 maggio e la Genova-Lucca l'8 maggio. La conferma ufficiale è arrivata al teatro sociale di Trento, dove è stato svelato il percorso definitivo del 107/mo Giro d'Italia in programma dal 4 al 26 maggio 2024.

A seguito della grande partenza da Venaria Reale a Torino, dopo due tappe, la corsa rosa sfreccerà in Liguria con la Acqui Terme-Andora (187 km) e la Genova-Lucca (177 km) prima di una serie di tappe impegnative e in alcuni casi potenzialmente decisive.



