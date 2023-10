Costa Crociere festeggia 75 anni con show musica e arte digitale

Una festa a bordo di Costa Toscana con Malika Ayane, uno show, il Monumental tour per la prima volta in Italia, di musica elettronica e digital art a Palazzo Ducale, per condividere l'anniversario con la città e due eventi di beneficenza, un pranzo per la Comunità di Sant'Egidio e uno spettacolo di Angelo Pintus a favore dell'ospedale Gaslini.

Costa crociere festeggia dal 19 al 27 ottobre i suoi 75 anni a Genova, dove ha sede e da dove nel 1948 è partita per il suo viaggio inaugurale la prima nave passeggeri della flotta, "Anna C", avviando la storia della compagnia crocieristica.

"Sono tre quarti di secolo. In tutti questi anni Costa ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze" dice Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa crociere sottolineando la volontà di condividere con la città il compleanno. "La nostra sede è qui - ricorda - gran parte delle persone che lavorano in azienda sono genovesi e abbiamo a Genova ogni venerdì, fino a fine novembre la nostra ammiraglia Costa Toscana". La nave "Anna C" portava 720 passeggeri, oggi le sue "discendenti" ne imbarcano migliaia, ma è stato l'inizio dell'avventura delle crociere.

"Costa Crociere è un'eccellenza, una presenza storica, anche un elemento essenziale della crescita e dello sviluppo del nostro territorio, 75 anni sono un bel pezzo di storia, il mondo delle crociere è cambiato moltissimo e la Liguria si conferma la prima piattaforma croceristica del Mediterraneo" ha evidenziato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Costa Crociere è una grande azienda il cui simbolo e nome fanno parte della storia di Genova, un'azienda che continua a rinnovarsi giorno dopo giorno passando anche attraverso momenti difficili come è stato quella del covid, ma l'azienda si sta riprendendo bene e ha un futuro brillante davanti" ha sottolineato il sindaco Marco Bucci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA