Cinquanta chili di droga scoperti su Suv a frontiera Ventimiglia

Si è conclusa con due arresti e il sequestro di 50 chilogrammi di cocaina e diversi oggetti preziosi un'operazione antidroga condotta alla barriera autostradale dell'A10 a Ventimiglia (Imperia) dalla polizia di frontiera che stava effettuando un servizio contro l'immigrazione clandestina insieme con la Guardia di Finanza. Le manette sono scattate per due cittadini albanesi di 37 e 33 anni accusati di produzione, traffico internazionale e detenzione di stupefacenti. Sono stati anche denunciati per ricettazione, con il contestuale sequestro di tutto il materiale rinvenuto.

La polizia ha controllato un Suv di lusso con a bordo i due, entrambi in regola con i documenti. Tuttavia, i precedenti di uno di loro, il loro nervosismo e alcune dichiarazioni contraddittorie sullo scopo del viaggio e il materiale trasportato, hanno destato sospetti. In particolare quattro fustini di detersivo in polvere nel bagagliaio. I cani antidroga Jester e Cally hanno segnalato la presenza di droga e dai fustini sono usciti 16 panetti incellofanati di cocaina.

Dietro i pannelli delle portiere erano nascosti altri 33 panetti di cocaina e preziosi di sospetta provenienza illecita: orologi di marca, gioielli, oltre a documenti d'identità intestati ad altre persone, telefoni e schede sim, valute straniere e un involucro contenente 10 mila euro in banconote da 20 euro. Il contenuto dei 49 panetti rinvenuti, per un peso complessivo di oltre 50 chili al lordo del confezionamento è stato sottoposto ad analisi qualitativa, con esito positivo ai reagenti della cocaina.



