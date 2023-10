Toti e Bucci incontrano Urso su ex Ilva

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno incontrato il ministro delle Imprese Adolfo Urso per "ribadire al Governo l'assoluta urgenza di interventi duraturi e credibili per la stabilità e il futuro di Acciaierie d'Italia".

"Il ministro ha compreso la preoccupazione delle istituzioni e degli stessi sindacati e ha assicurato che sono in corso trattative e che sono al vaglio anche possibili soluzioni - riferisce la Regione Liguria in una nota - nell'assoluta consapevolezza da parte del Governo della necessità di non pregiudicare la produzione dell'acciaio nel nostro Paese. Il ministro Urso ha anche assicurato che terrà sindacati e istituzioni costantemente informati sull'evolversi della situazione".



