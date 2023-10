Toti a Sansa, "noi così diversi che ti diciamo non dimetterti"

"Se fossimo come lui, oggi lo condanneremmo già anche se non è neanche indagato, lo metteremmo alla gogna media e social, chiederemmo le sue dimissioni e l'esilio perpetuo, punteremmo il dito su di lui e la sua famiglia magari con qualche foto rubata. E invece gli diciamo di non dimettersi". Lo scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. "Faremmo tornare i nostri parenti immaginari da Singapore - continua Toti - e faremmo scendere dalle alture di Genova quelli che accusa senza neanche una minima prova di fare i 'bunga bunga', per organizzare un sit-in di protesta in piazza De Ferrari. Grideremmo allo scandalo, andremmo in Consiglio regionale con la foto della povera vecchietta raggirata chiedendo giustizia per lei, magari facendo anche una petizione online bella infarcita di moralismo e retorica. Pensa quanti elementi avremmo in mano - scrive il governatore -. E invece, siamo orgogliosamente diversi. Quindi oggi più che mai diciamo: Sansa non dimetterti!".

"Perché per noi le persone sono innocenti fino al terzo grado di giudizio - scrive Toti -, soprattutto quelle non indagate e non accusate. E il pregiudizio è l'esatto opposto della giustizia. Quindi caro Ferruccio, non dimetterti. Anzi, ti aspettiamo in Consiglio con la tua interrogazione a cui potrai risponderti da solo".



