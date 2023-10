Stop al progetto di riconversione per l'ex centrale Enel

Il progetto di riconversione di una parte dell'area ex centrale Enel della Spezia per la produzione di idrogeno verde torna in fase di valutazione. Lo ha fatto sapere Nicola Bracaloni, responsabile nazionale filiera carbone per l'azienda, che ha spiegato di fronte alla commissione consiliare 'Assetto territoriale' come siano in corso analisi sulla sostenibilità economica del progetto. "Si tratta di una tecnologia che a se stante non è competitiva. Man mano che si avanza verso il progetto esecutivo potremo avere più chiarezza su finanziamenti cui si potrà accedere". Il progetto "La Spezia Green Hydrogen", per cui Enel aveva ottenuto un finanziamento da 14 milioni di euro del Pnrr, prevedrebbe un impianto di produzione per elettrolisi da 134 tonnellate annue di idrogeno alimentato da pannelli fotovoltaici. "Siamo fortemente preoccupati del fatto che Enel starebbe valutando di rinunciare alla centrale a idrogeno nell'area di Vallegrande.

Chiediamo subito che si attivi il tavolo di confronto", il commento dei sindacati territoriali Cgil, Cisl e Uil. L'ex centrale a carbone della Spezia, attiva dal 1962 al 2021, vede in queste settimane le prime opere di demolizione. "A oggi, l'unica cosa che conosciamo è la volontà di produrre energia solare e un piccolo impianto di stoccaggio attraverso batterie, con un impatto limitato per estensione e occupazione - continuano i sindacati -. La centrale a idrogeno rappresenta un impianto di produzione di energia pulita e un volano per sinergie industriali sul territorio". Anche sull'area degli ex gruppi produttivi, circa 14 ettari, il futuro è da decidere.

"Siamo alla ricerca di iniziative sostenibili che portino valore sul territorio. Sono in corso contatti con società terze e proponiamo il sito spezzino a tutta la rete dei nostri contatti", ha detto Lorenzo Valeri, responsabile dei Progetti per lo sviluppo aziendale. Critica l'opposizione: il gruppo consigliare del Pd che accusa l'amministrazione Peracchini di immobilismo: "In questi sette anni il sindaco ha consentito a Enel di imprimere scelte unilaterali sul destino della città con un atteggiamento ai limiti del surreale".



