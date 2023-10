Sindaco di Genova, "la città sarà la porta per il sud Europa"

"La geopolitica di oggi ci dice che Genova diventa sempre più strategica come gateway: è destinata a diventare il porto di ingresso del Sud Europa". Lo ha detto il sindaco Marco Bucci, a margine del 49° convegno internazionale delle comunicazioni "Colombiano".

Secondo il sindaco, "la città deve assumere questo ruolo anche dal punto di vista infrastrutturale. Tutti gli investimenti che stiamo facendo oggi, dalla diga al terzo valico al tunnel sub portuale fino a tutte le infrastrutture di Genova devono concorrere a far diventare Genova il gateway del Sud Europa, cioè il posto da dove tutti passano per poter arrivare al centro del continente".

Per Bucci non si tratta solo di "merci, cultura e persone" ma soprattutto "di dati digitali". "Il porto - ha spiegato il sindaco - serve anche per il passaggio dei cavi digitali: siamo già connessi con 4 miliardi e mezzo di persone e lo saremo ancora di più nel giro di un anno, soprattutto con l'Africa i cui dati ogni anno quadruplicano".

Fondamentali i tempi: "Noi abbiamo i prossimi tre anni e mezzo di grandi lavori e grandi cantieri, tutti finanziati e quasi tutti già aperti - ha concluso Bucci- . C'è del gran lavoro da fare. Non vedo problemi irrisolvibili. Il mio messaggio a tutti i soggetti interessati è: restiamo allineati perché se cominciamo a metterci i bastoni tra le ruote corriamo il rischio di non arrivare all'obiettivo finale".



