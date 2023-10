Moglie Sansa, "ho solo cercato di fare l'avvocato"

"Se va in cortocircuito il sistema dell'amministrazione di sostegno, brucia il palazzo. Se l'amministrato non può farsi tutelare da un avvocato, se ti tolgono avvocato chi ti tutela? Io ho solo cercato di dare un avvocato a una persona". Si difende così Maria Valeria Valerio, avvocato e moglie di Ferruccio Sansa, indagata dalla procura di Genova per circonvenzione di incapace.

Assistita dal suo avvocato Raffaele Caruso, ha ribadito quanto già circolava in mattinata. "Io ho presentato un esposto un mese prima di essere denunciata dall'amministratrice di sostegno della signora". Valerio ha anche sottolineato che "non sono vittima di Ferruccio Sansa. La responsabilità me la prendo io. È successo perché cerco la verità e la giustizia". Secondo la donna la sua assistita, anziana di 94 anni, "perfettamente lucida e attiva era stata messa sotto amministrazione da un avvocato che si era presentato a casa sua con un assistente sociale e un medico". La donna, ultima di dieci fratelli tra i quali alcuni preti, molto religiosa e impegnata in quello che oggi è il terzo settore, era poi finita in una Rsa e, dopo anche le sue proteste, era stata sistemata in una sua casa di Bogliasco dove diventa amica di padre Achille. Nel frattempo cambia amministratrice e l'anziana, il cui patrimonio si aggira intorno ai cinque milioni, cerca di capire perché è finita sotto amministrazione ma, soprattutto, che ne è dei suoi conti.

"Nessuno, né l'amministratore di sostegno né le banche - ha spiegato Caruso - le fornivano dettagli sui suoi estratti conto, né per esempio hanno mai chiarito intestatari e causali di numerosi bonifici partiti dai suoi conti per diverse decine di migliaia di euro. Per questo abbiamo fatto la denuncia".



