Israele: in centinaia al presidio pro Palestina a Genova

Al grido di "Palestina libera" alcune centinaia di manifestanti hanno partecipato a un presidio di solidarietà con il popolo palestinese organizzato in piazza Caricamento a Genova dal gruppo 'Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni', dalla comunità palestinese cittadina e gruppi studenteschi.

In piazza sono stati esposti cartelli contro Israele definito uno Stato 'terrorista', contro la posizione dell'Unione europea al motto di 'Shame on you EU', per la libertà della Palestina e l'intifada. Numerose le bandiere della Palestina presenti, oltre a quelle di Potere al popolo, 'Genova Antifascista', il sindacato Usb e altre.



