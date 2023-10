Genova celebra il 'Columbus day' a Palazzo Ducale

A 531 anni dall'impresa di Cristoforo Colombo, Genova ha celebrato l'anniversario dalla scoperta dell'America come da tradizione con il 'Columbus day', una cerimonia nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale gremito di pubblico con la partecipazione del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

La manifestazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona a Porta Soprana dove secondo la tradizione era collocata una casa del celebre navigatore. "Il 12 ottobre 1492 è una data fondamentale nella storia dell'umanità - ha detto il sindaco Marco Bucci -. Cristoforo Colombo, il primo esploratore a viaggiare con una mappa e per questo riconosciuto come pioniere della modernità, scopriva un nuovo mondo, il Medioevo terminava e aveva inizio l'Era moderna". "Vogliamo che Genova torni ad essere riconosciuta come una città Superba per le sue bellezze, per le sue potenzialità e per le grandi opportunità che può offrire in tutti i campi", ha aggiunto.

"Essere qui oggi nella mia città natale, in rappresentanza del Governo è per me un grande onore e permettetemi anche una forte emozione perché mi consente di ricordare insieme a voi non solo un illustre concittadino come Cristoforo Colombo ma anche di riconoscere il valore di coloro che hanno contributo a tenere alto il nome della città in Italia e all'estero - ha dichiarato il ministro Zangrillo - Le giornate dedicate a Colombo rappresentano una tradizione per tutta la Liguria come segno di riconoscimento nei confronti di un esploratore che ha reso Genova e l'Italia protagonista del mondo". Durante la cerimonia sono stati conferiti i Premi Colombiani, con la consegna della Medaglia della Città di Genova, assegnata alla memoria di Paolo Odone, il compianto presidente della Camera di Commercio di Genova, e sono stati nominati 17 nuovi ambasciatori di Genova nel mondo.



