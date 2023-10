Confindustria nautica, rivedere canoni portualità turistica

La Confindustria nautica ha espresso soddisfazione per l'orientamento del governo e del Parlamento circa la possibilità di rivedere gli aumenti dei canoni delle concessioni demaniali della portualità turistica.

"Il governo, nella persona del viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi - scrive in una nota Confindustria nautica - ha espresso parere favorevole e la Camera dei deputati ha votato l'ordine del giorno presentato da Gerolamo Cangiano sugli aumenti dei canoni delle concessioni demaniali della portualità turistica, impegnandosi a valutare la possibilità di rivedere le disposizioni del decreto MiT relativo agli aumenti". Confindustria nautica, prosegue la nota, auspica che che, come già fatto per i porti mercantili, sia individuata una soluzione adeguata anche per i porti e gli approdi turistici".

"Dobbiamo ricordare - ha dichiarato il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi - che i canoni delle strutture per la nautica da diporto sono molto elevati e ormai già diverse sentenze hanno accolto il principio che il loro aumento non possa pregiudicare qualsiasi, anche minima, redditività dell'investimento effettuato per realizzare le opere. Ciò è insostenibile a livello di Sistema Paese, se solo si considera che, a differenza di altre nazioni europee, l'Italia - ha concluso - Cecchi - ha operato la scelta di affidare proprio agli investitori privati il compito di realizzare le infrastrutture per il diporto nautico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA