Bucci, il piano regolatore portuale va fatto in fretta

Un piano regolatore portuale entro il 2024 come ha detto ieri il governatore Toti? per Marco Bucci, sindaco di Genova "l'obiettivo è possibile". Il primo cittadino, a margine di un convegno a Palazzo Ducale, ha anche voluto sottolineare come la nomina di Paolo Piacenza quale commissario del porto genovese in realtà non sia per nulla differente dal ruolo di presidente.

"Il piano regolatore portuale deve essere fatto il più in fretta possibile, cioè entro il 2024 -ha detto Bucci -. Non condivido l'affermazione che il porto sia commissariato. C'è un board, quindi tutti i rappresentanti del comitato sono in carica, tutti quanti sono lì. L'unica cosa che è diversa è che la figura del presidente è stato nominato come commissario anziché come presidente, ma i poteri sono esattamente gli stessi. Quindi noi non stiamo a vedere la burocrazia, ma stiamo a vedere i risultati operativi coi tempi e dobbiamo fare questo piano regolatore per il '24. Quindi io magari da domani comincio a chiamare Piacenza presidente così almeno cambiamo. Scherzo, però avete capito che voglio dire".



