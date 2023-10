Bucci, 14 miliardi di investimenti per le infrastrutture

"Genova sta vivendo una situazione unica: ci sono investimenti tra i 12 e i 14 miliardi di euro per la realizzazione di infrastrutture e quasi tutti i cantieri sono già operativi". Lo ha affermato il sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, intervenendo oggi a Palazzo Ducale al 49° Convegno internazionale delle comunicazioni "Colombiano" dal titolo "Terzo Valico: Genova porta d'Europa.

"Se vuoi attraversare l'oceano - ha detto Bucci citando Cristoforo Colombo - devi avere il coraggio di lasciare la terra. In questa frase si ritrova lo spirito dei genovesi che di coraggio ne avevano. Per noi genovesi il mare è passato e futuro e ci candidiamo ad essere il primo porto del Mediterraneo e la porta d'ingresso da Sud per l'Europa". Un obiettivo che, secondo il sindaco, si può raggiungere attraverso gli investimenti in corso per la realizzazione di infrastrutture.

Il convegno è stata anche l'occasione per rivalutare la figura di Colombo, colpita negli ultimi anni dalla "cancel culture".

"Io sono assolutamente contrario a questa visione negativa - ha detto Bucci - e ho scritto a tanti sindaci in America per ribadirlo. Cultura vuol dire saper leggere e interpretare le proprie tradizioni che non si possono cancellare, ma devono assolutamente essere invece valorizzate. Quella di Colombo è una figura che va rispettata, e la cui importanza dovrà essere ricordata anche alle future generazioni." Colombo, ha affermato ancora il sindaco, "non era uno schiavista e non era certamente uno che ha soppresso intere generazioni come hanno fatto i conquistadores che sono venuti dopo di lui. Queste sono sono letture letture distorte della realtà".



