Arrestato un passeur italiano, ora è in carcere in Francia

Un pregiudicato italiano di 30 anni, sorpreso a trasportare in Francia quattro migranti irregolari a bordo della propria auto è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Ventimiglia e dalla polizia francese. La vettura, tra l'altro, era già stata segnalata dalle autorità francesi per il probabile trasporto di stranieri in Francia. Gli agenti hanno visto che l'uomo aveva fatto salire a bordo quattro algerini e tunisini vicino all'autoporto, poco distante dall'imbocco dell'A10. Così hanno seguito la macchina e il passeur, che probabilmente si è accorto di essere seguito, si è fermato sulla corsia di emergenza facendo scendere i quattro. I migranti dopo aver scavalcato le recinzioni sono scappati in collina. I poliziotti li hanno inseguiti a piedi, riuscendo a intercettarne tre.

Il passeur risulta avere numerosi precedenti per vari reati, tra cui porto abusivo di armi, lesioni e minacce. Considerato che l'inseguimento si è concluso in Francia, la squadra mista polizia - police nationale ha proceduto all'arresto in territorio francese, conducendo l'uomo prima negli uffici della police aux frontières poi in carcere in Francia, dove sarà processato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina.





