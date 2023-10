Toti, Cinque Terre nel Registro nazionale dei paesaggi storici

"Il paesaggio dei terrazzamenti e della viticoltura delle Cinque Terre è entrato ufficialmente a far parte del Registro nazionale dei paesaggi rurali storici del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb definendola "un'ottima notizia per la Liguria".

"I muretti a secco, Patrimonio dell'umanità Unesco, insieme al duro e faticoso lavoro dei nostri eroici viticoltori, rappresentano una vera e propria arte che dobbiamo tutelare e valorizzare ogni giorno", sottolinea Toti.



