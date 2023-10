Sequestrati 11mila prodotti in una nota catena a Savona

La Guardia di finanza di Savona ha sequestrato 11.000 prodotti di casalinghi, cosmetici e per la cura della persona "non idonei al commercio" in una nota catena nazionale di negozi con punti vendita a Savona, Albissola Marina e Vado Ligure.

L'attività ispettiva ha consentito di rinvenire "svariate tipologie di articoli non conformi, in particolare l'attenzione dei militari si è focalizzata su prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, non in regola con la severa disciplina nazionale, come ad esempio articoli di bigiotteria e cosmetica".





