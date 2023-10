Migranti, a Mentone protesta contro arrivo minori da Lampedusa

Un gruppo di abitanti di Mentone ha organizzato per sabato prossimo una manifestazione di protesta contro l'apertura di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, provenienti da Lampedusa, in una ex casa vacanze situata accanto al monastero dell'Annonciade.

Il comitato di cittadini francesi nel Comune della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra rimarca che l'edificio scelto dalle autorità locali rientra "tra i 'site classé' ovvero quelle aree di carattere artistico, storico e scientifico, la cui qualità architettonica richiede, in nome dell'interesse generale, una particolare conservazione".

"Hanno pensato alla sicurezza delle donne e dei bambini? Hanno pensato all'economia locale? Hanno pensato al turismo locale?", si legge nel comunicato del gruppo. Contro il progetto è stato aperto anche un gruppo facebook 'Collectif contre un camp de migrant à Menton'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA