Il legame tra manga e cibo del Giappone in mostra a Genova

Il legame tra manga e cibo in Giappone sarà protagonista della mostra 'Itadakimasu. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime', in programma a Palazzo della Meridiana di Genova da oggi fino al 28 gennaio 2024. Un viaggio nella storia delle opere di animazione di produzione giapponese che spazia dall'offerta di cibo al tempio di 'Inari' al 'kami', la divinità del raccolto dell'agricoltura, della fertilità e della prosperità, per passare poi alla sala del 'bentō', il tipico porta pranzo giapponese che ogni mattina mamme, giovani, studenti e lavoratori preparano con grande attenzione, ma c'è spazio anche per una pausa per contemplare 'hanami', la fioritura dei ciliegi sakura, all'interno di una sala 'esperienziale' per partecipare alla festa di Tanabata, con i caratteristici chioschietti per lo street food, immergendosi nella tradizione del Natale, che in Giappone ha caratteristiche molto particolari.

Il cibo diventa filo conduttore celebrando piatti iconici come gli onigiri, i bentō e le pietanze tradizionali che hanno ispirato e unificato generazioni di appassionati di anime e avventure nel Sol Levante, e ricordando le opere di grandi maestri del disegno animato come Hayao Miyazaki, Eichiro Oda e Masashi Kishimoto. "L'idea è stata quella di creare una mostra diversa con qualcosa di inaspettato che possa raccontare una cultura - spiega la fondatrice di Vertigo Syndrome Chiara Spinnato - in un luogo dove normalmente si fanno mostre classiche, e questa è una sfida sia per noi che per Palazzo della Meridiana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA