Dice 'no' a regali di compleanno, "donate alla Croce Rossa"

Per il compleanno non ha voluto regali, ma una raccolta fondi per la Croce Rossa, grazie alla quale è stato possibile acquistare due monitor multiparametrici utilizzabili dai soccorritori per controllare i segnali vitali dei pazienti: attività cardiaca, pressione arteriosa, saturazione del sangue e temperatura corporea. È successo alla Spezia dove una dottoressa per il suo quarantesimo compleanno ha detto 'no' ai regali da parenti e amici, ma al contrario li ha invitati a contribuire a una raccolta fondi a favore della Croce Rossa della Spezia, per permettere all'associazione di acquistare strumentazioni elettromedicali utilizzabili a bordo delle ambulanze.

È stato un compleanno all'insegna della solidarietà quello che ha deciso di festeggiare una dottoressa, A. A., che ha voluto rimanere anonima. L'iniziativa non solo ha avuto successo, ma è andata anche oltre le aspettative, superando il budget prefissato e permettendo alla Croce Rossa di acquistare ben due monitor.

"Gesti come questo ci ripagano di tutti i nostri sforzi e rappresentano un riconoscimento per tutti i nostri volontari - commenta il presidente della Croce Rossa spezzina Luigi De Angelis - Ringraziamo di cuore la dottoressa, alla quale abbiamo consegnato un attestato in segno di ringraziamento: il suo gesto ci permette di dotarci di altre strumentazioni mediche all'avanguardia, fondamentali in frangenti delicati come i soccorsi di emergenza in ambulanza".



