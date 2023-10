Caldo record a ottobre in Liguria tre gradi sopra alla media

Caldo da record a inizio autunno in Liguria: nei primi dieci giorni di ottobre la temperatura media giornaliera sul territorio regionale è stata di circa 19.2 gradi rispetto alla media di 15.7 gradi registrata nel ventennio 2003-2022, il 2023 registra quindi valori di temperature medie giornaliere superiori di oltre 3 gradi rispetto alla climatologia della decade. Sono i dati diffusi dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal).

Analizzando la serie dei valori di temperatura media giornaliera della prima decade di ottobre del ventennio 2003-2023, emerge che proprio il 2023 è l'anno più caldo degli ultimi 20 anni. I record precedenti risalgono al 2009 e al 2004 quando fu registrata una temperatura media giornaliera per la decade pari a 17.4 gradi. L'anno più freddo è stato il 2005 con una temperatura media giornaliera della decade di 12.9 gradi.





