Alla scoperta di 20 siti culturali in Liguria con il Fai

Saranno 20 i luoghi inaccessibili o poco noti aperti al pubblico in Liguria il 14 e 15 ottobre in occasione della dodicesima edizione delle giornate d'autunno organizzate dal Fondo per l'Ambiente Italiano (Fai).

Dall'abbazia di San Fruttuoso a Camogli alla Casa Carbone di Lavagna, dalla casa e collezione Laura di Ospedaletti al museo dell'olivo di Imperia, dalla chiesa di San Alessandro di Cisano sul Neva a Palazzo Gollo di Savona, dalle stanze di papa Pio VII nel palazzo vescovile di Savona al rione storico di Vezzano Ligure alla Spezia, dove saranno aperte anche le chiese di San Sebastiano e Santa Maria, di Nostra Signora del Soccorso e la romanica di Santa Maria.

Le giornate d'autunno del Fai sono un evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Saranno proposte speciali visite guidate a contributo libero in 700 luoghi italiani straordinari in oltre 350 città. Oltre ai luoghi del sapere, sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, laboratori artigiani e siti produttivi, ricchi di storia e curiosità. E ancora musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.



