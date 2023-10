Quattordici motorini a fuoco la scorsa notte in stradone Sant'Agostino nel centro storico di Genova, davanti alla facoltà di Architettura. Danneggiata anche la facciata del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di stato. Il calore ha mandato in frantumi i vetri della sede universitaria e del palazzo di fronte. Da chiarire le cause del rogo ma con ogni probabilità si tratta di un gesto doloso.



