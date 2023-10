Unioncamere, a Genova da oggi a fine '23 mille assunzioni in più

Nel mese di ottobre, in provincia di Genova si prevedono 6.750 assunzioni di durata superiore a un mese o a tempo indeterminato (+170 sul 2022) e per il trimestre ottobre-dicembre se ne prevedono 17.730 (+1.000). Il dato genovese è in controtendenza rispetto a quello nazionale, che vede una leggera flessione rispetto al 2022 (-1,2% nel mese e -1,4% nel trimestre) ed emerge dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Apal per monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente.

In Liguria le entrate previste sono 11.020 a ottobre (+90) e 29.140 nel trimestre ottobre-dicembre (+550 rispetto al 2022).

Al primo posto tra le professioni più ricercate dalle imprese genovesi ci sono gli addetti alle attività di ristorazione con una richiesta di 800 posti, di cui il 70% difficile da reperire.

Seguono 580 posti per personale di pulizia (77%), 520 addetti alle vendite (36%), 450 operai specializzati nelle rifiniture delle costruzioni (90%) e 450 posti per personale addetto allo spostamento e consegna delle merci (45%).

Sale al 59% la percentuale di lavoratori difficili da trovare (rispetto al 51% del dato nazionale), principalmente dovuta alla scarsità di candidati (38%). Tra le figure più difficili, le imprese genovesi segnalano personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde (100% di difficoltà su 80 richieste), operai specializzati delle lavorazioni alimentari (98% di difficoltà su 40 richieste), marinai di coperta (96% su 50 richieste), personale non qualificato nelle costruzioni (88% su 60 richieste) e insegnanti nella formazione professionale (84% su 70 richieste).

Resta invariata al 24% la quota dei contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, e al 76% quella relativa ai contratti a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita. Sale al 33% la richiesta di giovani con meno di 30 anni. Su 6.750 entrate previste 1.420 sono destinate a dirigenti, specialisti e tecnici (21%), 2.270 a impiegati e professioni commerciali (34%), 3.060 a operai specializzati e a professioni non qualificate (45%), concentrati nel gruppo professionale dei manutentori (94%) e dei trasporti e distribuzione (88%).In aumento rispetto ad un anno fa la richiesta di personale con qualifica o diploma professionale (da 17% a 23%) e istruzione secondaria (da 26% a 28%); scende al 15% la richiesta di laureati e al 34% di personale senza un titolo di studio specifico al di là della scuola dell’obbligo.

Toti, dati Unioncamere sono segno vitalità economia ligure

"Continua la crescita dell'occupazione in Liguria. Anche nel mese di ottobre i numeri del lavoro segnano un andamento positivo, in controtendenza rispetto ai dati nazionali che invece registrano un leggero calo negli occupati: tutti segnali che ci confermano la vitalità dell'economia e dell'impresa nella nostra regione". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti commentando il report mensile Excelsior per il mese di ottobre, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal. "I numeri di Unioncamere per il mese di ottobre confermano il trend positivo già registrato nei mesi scorsi: tutti dati che descrivono il 2023 come un anno di crescita per il lavoro nella nostra Regione e per la città di Genova - ha detto l'assessore al Lavoro Augusto Sartori - Significativo l'aumento di richiesta, da parte delle imprese, di lavoratori con meno di 30 anni, +33%: è il segno che la Liguria è un luogo dove i ragazzi possono costruire il proprio futuro e le proprie prospettive di carriera. Come Regione, continueremo ad impegnarci nel sostegno all'occupazione a cominciare dalle iniziative per assottigliare lo scarto tra domanda e offerta di lavoro, in modo da ridurre il numero di figure professionali difficili da reperire da parte delle imprese e facilitare l'accesso al mondo del lavoro". "Il bollettino Excelsior di ottobre ci regala due buone notizie: la prima - spiega Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di commercio di Genova - è che a Genova e in Liguria le previsioni di assunzione sono in crescita, in controtendenza con il dato nazionale. La seconda è che le imprese genovesi ricercano sempre più personale con qualifica o diploma professionale e istruzione secondaria: in particolare, risultano difficili da reperire i tecnici specializzati nell'indirizzo elettrico, negli impianti termoidraulici e nelle opere edili. Per questo la Camera di Commercio insiste nell'azione di promozione del sistema della formazione professionale e di rafforzamento del sistema duale, oltre a stimolare e supportare lo sviluppo e il coordinamento regionale delle Its Academy".



