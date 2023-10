Turismo, la Liguria in mostra al Ttg di Rimini

La Liguria in mostra con 35 operatori del territorio tra amministrazioni locali, consorzi e aziende all'edizione 2023 del Ttg Travel di Rimini, la fiera internazionale che da domani al 13 ottobre propone le novità del mercato agli operatori del turismo.

Lo annuncia una nota della Regione Liguria, spiegando che lo stand allestito per il Ttg è arredato con le immagini del "più bel mare d'Italia, 82 bandiere Blu nel 2023, record nazionale, con quelle dei parchi e dei romantici profili dei borghi.

Particolare attenzione - dice la nota - è stata riservata, in linea con tutte le iniziative di promozione del sistema regionale, alle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, grazie a un percorso gourmet che guiderà i visitatori alla scoperta dei sapori della nostra tavola, puntando soprattutto sull'entroterra con prodotti selezionati, derivanti da filiere di alta qualità, nel rispetto delle produzioni locali e di nicchia.

"'La Liguria si racconta con i suoi occhi' - prosegue la nota - è il titolo della conferenza stampa che si terrà al padiglione giovedì 12 ottobre quando, insieme all'assessore regionale al turismo Augusto Sartori, le amministrazioni locali illustreranno i prodotti turistici e i punti di forza dei singoli territori presenti allo stand".

"Siamo nuovamente presenti a Rimini - ha dichiarato Sartori - perché la scelta di puntare sulla promozione e la valorizzazione del nostro territorio passa attraverso le fiere più importanti del Turismo come è appunto il Ttg. Siamo sempre più convinti di essere sulla strada giusta: lo scorso anno ben 900 buyer nazionali ed esteri hanno avuto incontri nel nostro stand con i 33 operatori presenti che ora sono aumentati a 35. Il nostro obiettivo è quello di far della Liguria una meta turisticamente appetibile 12 mesi all'anno".



