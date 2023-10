Shipping, a Genova le aziende trovano solo 2 lavoratori su 5

Nella filiera dello shipping, dagli armatori agli agenti marittimi, dagli spedizionieri alla logistica, la domanda delle imprese, specie per lavoratori diplomati, a Genova supera di gran lunga l'offerta del mercato occupazionale: due profili trovati ogni cinque posti di lavoro richiesti. E la maggiore richiesta riguarda il settore tecnico, legato in particolare all'It: il fabbisogno globale dichiarato dalle imprese genovesi è di 13.700 persone in media all'anno mentre l'offerta è limitata a 5.800. E al settore dell'autotrasporto, a livello nazionale, mancano all'incirca 18 mila autisti. Sono i numeri emersi nel corso dell'incontro fra gli studenti dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli e alcuni esponenti dello shipping e della logistica, fra cui il presidente di Assagenti, l'associazione degli agenti marittimi genovesi, Paolo Pessina e il presidente del Consirzio Global, Davide Falteri, nel corso di uno dei convegni nell'ambito della Genoa Shipping week che ha aperto i battenti lunedì e fra convegni e appuntamenti, avrà l'evento clou nel ritorno dello Shipbroker e shipagents dinner giovedì sera, che ospiterà 3.500 operatori da tutta Europa.



