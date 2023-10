Serie B: sei giocatori squalificati, tre turni di stop a Ekdal

La squalifica di sei giocatori e ammende per tre società sono le principali decisioni del giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della nona giornata di campionato. In particolare, tre giornate di stop sono state inflitte al giocatore dello Spezia, Albin Ekdal, espulso per avere colpito con un calcio, a gioco fermo, la gamba un avversario. Un turno di squalifica dovranno scontare Luka Lochoshvili della Cremonese e Shady Oukhadda del Modena, entrambi espulsi per fallo su un avversario in possesso di chiara occasione da rete.

Le altre squalifiche riguardano tre diffidati: Davide Balestrero, del Feralpisalò, Alessandro Bianco ed Elvis Kabashi, entrambi della Reggiana. Un turno di stop è stato irrogato anche al collaboratore tecnico del Bari Davide Campofranco, espulso per aver contestato platealmente una decisione dell'arbitro.

A pagare le ammende saranno lo Spezia - "10mila euro per avere suoi sostenitori colpito alla testa un calciatore della squadra avversaria con un oggetto di medie dimensioni, senza conseguenze lesive" -, Ascoli e Como, rispettivamente 1500 e 1000 euro per lancio di fumogeni in campo.



