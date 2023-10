Ruote nella Storia di Aci nella Liguria di Ponente

Dal 7 all'8 ottobre, Ruote nella Storia, raduno di ACI Storico in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia si è accompagnato al Club Italia Days - Sulle Strade del Sanremo nell'entroterra della Liguria di Ponente.

Una manifestazione resa possibile grazie all'Automobile Club Ponente Ligure presieduto da Sergio Maiga e diretto da Brunella Giacomoli e dal Club Italia presieduto da Stefano Macaluso.

"Partecipanti onorati di poter percorrere con le loro auto queste strade che hanno fatto la storia del rally italiano", ha detto il presidente Maiga - si sono sentiti parte integrante di un evento che ha riscosso successo, si sono divertiti molto affrontando le 8 prove divise in due giorni scambiandosi tra di loro ricordi e commenti nei momenti conviviali delle giornate.

Aver portato queste auto, queste persone e la cultura delle auto storiche in queste strade è stata una scelta molto importante".

Il tour Club Italia Days - Sulle Strade del Sanremo rientra nel programma ufficiale della manifestazione sportiva iscritta a calendario nazionale ACI Sport e si svolge nell'ambito delle iniziative di ACI Storico. In questo contesto si inserisce il Club Italia, associazione sportivo-culturale nata su iniziativa di alcuni appassionati cultori dell'automobilismo, che ha come obiettivo sociale la promozione dell'immagine dell'automobile italiana attraverso ogni suo aspetto.

"Anche quest'anno il Club Italia ha partecipato, con grande entusiasmo, all'appuntamento sanremese di Ruote nella Storia organizzato in collaborazione con AC Ponente Ligure e il suo Presidente Sergio Maiga, coincidente con il Rally Sanremo", ha affermato il presidente del Club Italia.

Tra le 11 vetture che hanno preso parte a questo evento una Lancia Fulvia HF Marlboro, una Lancia Flavia Coupé, una Fiat Cinquecento Trofeo, una Fiat 124 Abarth, un'Alfa Romeo Alfetta GT/V, una Turbodelta Lancia Rally 037, una Lancia Delta Integrale e una Lancia Delta Evo 1.

I prossimi appuntamenti di Ruote nella Storia per questa stagione 2023: dal prossimo 12 al 15 ottobre con AC Lucca, il 14 ottobre con AC Pordenone e il 15 ottobre con i diversi appuntamenti di AC Siena, AC Torino, AC Massa Carrara, AC Brindisi, AC Ancona, AC Latina e AC La Spezia.



