Ponte Genova, in aula gli audio registrati di nascosto

Nel 2017 il clima in Aspi e Spea non era dei più sereni e tra i dipendenti si registravano di nascosto le riunioni fatte con l'allora capo delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli. Oggi, una di quelle registrazioni è stata fatta sentire in aula nel corso dell'esame dell'ingegnere di Spea Emanuele De Angelis, uno dei 58 imputati nel processo per il crollo del Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). De Angelis è uno degli autori del progetto di retrofitting (il rinforzo delle pile 9 e 10 il cui inizio era previsto per la fine 2018).

Nel corso della registrazione, fatta il 5 luglio 2017, si sentono De Angelis, Donferri e il consulente Alberto Lodigiani.

De Angelis spiega che "tutte le carote che abbiamo fatto...

mostrano che i cavi non sono iniettati" e Lodigiani che lo corregge dicendo "non sono inettati bene" ma l'ingegnere gli risponde "no proprio assenza viene dichiarata". Per la procura c'era già un anno prima del crollo la consapevolezza delle condizioni di assenza di iniezione di calcestruzzo sugli stralli totale o parziale. Donferri e De Angelis si confrontano con Lodigiani sui lavori effettuati negli anni '90 sulla pila 11 e sul rischio di "esplosione" degli stralli.

In aula De Angelis ha spiegato che l'assottigliamento dei cavi era nei limiti di legge, entro il 20% "sulla base delle prove riflettometriche". Prove ritenute dagli esperti poco attendibile e che che lui stesso definì così in un suo appunto per un incontro con Lodigiani. "Ma lui stesso mi disse che se fatte per 20 anni di seguito nello stesso punto erano indicative". L'esame continuerà domani.



