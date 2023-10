Pnrr, firmato protocollo tra Anci Liguria e sindacati regionali

Firmato oggi nella sede dei Anci Liguria a Palazzo Ducale il protocollo per la partecipazione e il confronto nell'ambito del Pnrr e Pnc tra i segretari regionali dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e il presidente di Anci Liguria Marco Bucci, sindaco di Genova.

"Arriva una firma importante di un protocollo nazionale già attivo che avrà ricadute anche sulla Liguria - ha spiegato Bucci -. Siamo contenti che Anci Liguria abbia coinvolto tutta la componente sindacale per fare questo lavoro. Il protocollo è molto simile a quello già firmato dal presidente nazionale e dai sindacati nazionali, noi stiamo facendo esattamente quello che dovrebbe fare qualunque regione. Questa è un'occasione per tutti i comuni per poter essere certi che le cose vadano bene a partire dai controlli per dare un servizio ai nostri cittadini e migliorare".

Alla firma erano presenti tutti e tre i segretari regionali dei maggiori sindacati, Maurizio Calà della Cgil, Luca Maestripieri della Cisl e Mario Ghini della Uil, soddisfatti per l'accordo raggiunto. "Con questo strumento sarà possibile ottenere informazioni sull'apertura dei bandi, sul tipo di contratti applicati, sulle misure di sicurezza e sulla formazione - e aggiungono - si tratta di una opportunità unica nel suo genere, che segue i protocolli già siglati a livello nazionale, perché un'occupazione di qualità e rispettosa dei contratti genera sempre una ricaduta sociale positiva".

I sindacati grazie al protocollo appena firmato potranno chiedere tavoli generali o di settore attraverso i quali sviluppare compiutamente gli obiettivi del Pnrr con particolare riferimento alla transizione digitale ed ecologica, all'occupazione giovanile e femminile, alla coesione territoriale e all'inclusione sociale.



