Nuovo collegamento ferroviario tra Vado Gateway e Verona

Nuovo collegamento ferroviario tra Vado Gateway, il sistema portuale di Vado Ligure, e lo scalo di Verona Porta Nuova. Due treni settimanali garantiscono il collegamento tra il Container Terminal deep-sea e l'adiacente Reefer Terminal - che fanno parte di Vado Gateway - e lo scalo veronese.

Con il nuovo servizio, gestito da Maersk Italia e operato da Logtainer, salgono a cinque i collegamenti ferroviari che interessano l'infrastruttura portuale di Vado Ligure: oltre a Verona, Milano, Padova, Rubiera e Piacenza.

Per Paolo Cornetto, amministratore delegato di Vado Gateway e di Reefer Terminal, "questo nuovo collegamento ferroviario è un ulteriore importante servizio a disposizione degli operatori logistici che serviamo con i nostri terminal. Si rafforza l'offerta di servizi ferroviari di Vado Gateway verso i più importanti poli logistici del Nord Italia. Siamo orgogliosi di essere tra le principali infrastrutture portuali del Paese per quanto riguarda l'utilizzo del trasporto su rotaia. Speriamo presto - ha aggiunto Cornetto - di poter contare anche sul nuovo impianto ferroviario in fase di realizzazione da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, infrastruttura indispensabile per raggiungere la quota di intermodalità del 40%, obiettivo fissato con l'entrata in esercizio del nuovo Container Terminal».



