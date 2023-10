Festini, per Lega è 'gogna mediatica', Pd-M5S 'no linciaggi'

Nel Consiglio regionale della Liguria ha tenuto banco la vicenda dei festini a luci rosse su cui indaga la procura di Genova e in cui è coinvolto il vicepresidente della giunta Alessandro Piana (Lega), che non è indagato, ma il cui nome è inserito nella ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto di due professionisti genovesi. Il capogruppo della Lega Stefano Mai ha espresso la solidarietà a Piana colpito, ha detto, "da una gogna mediatica".

Il capogruppo della Lista Toti Angelo Vaccarezza ha definito "una vergogna" il post su fb del consigliere Sansa perché "non si può associare sui social un onesto padre di famiglia al bunga bunga, con la sua foto condanna molto di più di qualsiasi atto giudiziario". Anche l'opposizione di centrosinistra è cauta nei giudizi. La consigliera Selena Candia (Lista Sansa) ha detto di "non condividere l'approccio del suo capogruppo, ma l'accusato non può diventare lui". Il capogruppo M5S Fabio Tosi ha espresso "vicinanza" a Piana ribandendo però l'importanza di "togliere ogni dubbio". Il capogruppo Pd Luca Garibaldi ricorda che Piana "non è indagato, al termine si potranno esprimere delle valutazioni, per cui anche io penso che il linciaggio e richieste di questo tipo siano sbagliate". Anche la consigliera regionale Veronica Russo (FdI) è intervenuta. "È una vicenda che colpisce una persona soprattutto dal lato umano, quanto vale la vita di un uomo? Qui oltre all'aspetto politico che poco c'entra, perché non parla di situazioni legate alla Regione, qui viene colpita la parte umana che sta dietro alle nostre vite che sono esposte più di tante altre" ha detto. Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha ribadito di "non voler partecipare a situazioni di linciaggio, non mi appartengono, non appartengono alla mia cultura giuridica e personale, penso che alcuni colleghi che hanno giudicato l'operato del vicepresidente Piana abbiano fatto un errore incredibile perché sono comunque un garantista e la magistratura deve fare il suo dovere, finché una persona non viene condannata, non ci sarà mai nessuna dichiarazione mia che giudica l'operato di un collega".



