Bandiera di Israele esposta in Consiglio regionale Liguria

Una bandiera di Israele è stata srotolata nell'aula del Consiglio regionale della Liguria all'inizio dei lavori dell'assemblea dal capogruppo della Lista Toti Liguria Angelo Vaccarezza dopo il minuto di silenzio osservato "per le vittime delle azioni terroristiche di Hamas in Israele".

"La procura di Genova ha congelato i fondi di un'associazione genovese pro-Palestina considerata porta d'ingresso dei fondi provenienti da tutta Europa destinati ad associazioni inserite nella black list", denuncia Vaccarezza chiedendo di ampliare le attività della commissione regionale antimafia "per cercare di capire come il terrorismo che noi oggi vediamo uccidere i civili in Israele possa essere stato finanziato da cittadini genovesi che in maniera del tutto legittima pensavano di aiutare la popolazione palestinese".

Il presidente della commissione Roberto Centi (Lista Sansa) si è detto disponibile a "verificare in fase istruttoria se vi siano degli elementi utili a poter convocare la commissione su questo tema, avvertendo come uomo che ha studiato gli eventi storici che parlare di Hamas non vuol dire parlare del popolo palestinese". Il capogruppo Gianni Pastorino (Linea Condivisa) si è detto "assolutamente contrario alla politica di Hamas, ma la politica di Hamas è figlia di una politica disastrosa e sbagliata da parte di Israele, visto che la striscia di Gaza è diventata una prigione a cielo aperto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA