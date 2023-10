Vicepresidente Liguria, festini con escort? mai fatto cose così

"Non ho idea di cosa si tratti, dico solo che in vita mia non ho mai fatto festini né preso droghe, leggere o pesanti che siano. Non sono mai andato con prostitute, non conosco il contesto né queste persone non ho idea di come ci sia finito il mio nome lì dentro". Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, il cui nome è stato fatto nell'ordinanza cautelare, dove non risulta indagato, che ha portato all'arresto di due professionisti genovesi accusati di aver organizzato festini a base di cocaina ed escort. "Sono completamente estraneo alla vicenda - ha detto ancora Piana -, ho una famiglia per bene che mi ha insegnato cose sane e serie. Ho anche un figlio che sto educando molto bene e queste cose le voglio chiarire. Pensavo all'inizio a uno scherzo di pessimo gusto ma ora mi sto innervosendo. Se un domani mi dicono anche peggio cosa devo fare io? Essere condannato dall'opinione pubblica e poi aspettare uno o due anni per essere riabilitato? non funziona cosi il mondo - ha concluso -. Sono seriamente arrabbiato".



