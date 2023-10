Tribunale Imperia rigetta ricorso su ineleggibilità Scajola

Il tribunale collegiale civile di Imperia (presidente Silvana Oronzo), ha rigettato il ricorso presentato dai consiglieri di minoranza del Comune di Imperia: Luciano Zarbano (Imperia Senza Padroni), Ivan Bracco (Imperia Rinasce) e Lucio Sardi (Alleanza Verdi Sinistra), sulla presunta ineleggibilità al secondo mandato del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che nel primo Consiglio aveva denunciato l'incompatibilità del ruolo di sindaco con quello di commissario ad acta dell'Ato idrico provinciale. Già durante la recente discussione il procuratore di Imperia Alberto Lari aveva chiesto il non accoglimento del ricorso, ma nel contempo aveva proposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il fatto che la nomina di Scajola a commissario ad acta lo avrebbe favorito nella campagna elettorale della scorsa primavera, violando così l'articolo 3 della Costituzione.

"Siamo contenti - afferma il difensore di Scajola, l'avvocato Pietro Piciocchi -. Il giudice ha sposato in pieno la nostra tesi circa la insussistenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse e di alterazione di par condicio, escludendo ogni ipotesi di ineleggibilità. In questo modo, non c'è nessuna interferenza tra il suo ruolo di commissario dell'Ato idrico e quello di sindaco. Insomma, una vittoria rotonda".



