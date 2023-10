Rixi, Terzo Valico va finito in fretta dobbiamo fare altre opere

"Il Terzo Valico è un'opera che è rimasta aperta per troppo tempo, adesso va finita. Nel 2026 deve essere aperto. Tutti si mettano in testa che va finito, anche perché poi dobbiamo spostare capacità produttiva su altre opere, sennò in Italia vorrà dire che ci toccherà dare appalti ad aziende straniere perché il settore industriale italiano non è in grado di fare tutte le opere di cui Paese ha bisogno. E noi abbiamo bisogno di ricostruire il 56% della rete autostradale nei prossimi vent'anni e buona parte della rete ferroviaria". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a margine del convegno di apertura della Genoa Shipping week, commentando la volontà espressa nei giorni scorsi da Amplia (Autostrade per l'Italia) di sfilarsi dai lavori del Terzo Valico ferroviario in un breve tratto fra Voltri e la Valpolcevera.

"Il Terzo Valico è l'opera simbolo di tutto il Pnrr, quindi abbiamo chiesto e avrò un confronto, ma Webuild mi ha dato assicurazione che i lavori procederanno senza interrompere il cantiere, ha già provveduto a sostituire le maestranze: è evidente che non ci possiamo permettere di non inaugurare il valico nel 2026, sennò sarebbe una brutta pagina per le imprese italiane" ha aggiunto Rixi sottolineando la grande quantità di opere infrastrutturali in cantiere e da avviare sul territorio italiano, che necessitano di aziende strutturate, con maestranze, mezzi e capacità produttiva.



