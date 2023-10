Ponte, Brencich "se avessi percepito rischio avrei mandato pec"

"La frase 'degrado impressionante' era una valutazione di tipo generico. Se avessi avuto la percezione di un pericolo avrei mandato una pec al provveditore, avrei lasciato tracce formali". È quanto ha detto l'ingegnere e professore Antonio Brencich, imputato nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime), nel corso del suo esame. Brencich è stato sentito per tre udienze.

La frase che gli è stata contestata dai pm era stata tolta dalla sua relazione per il Comitato tecnico amministrativo sul progetto di retrofitting (il rinforzo delle pile 9 e 10 che sarebbe dovuto partire a fine 2018, ndr). "Era una considerazione generica. Mi venne fatto notare che era un commento di tipo generale che non aggiungeva nulla a quanto c'era già, che non portava a dei numeri".

"Io non ero spaventato ma stupito - ha detto Brencich. Vedere un ponte così giovane con quel tipo di degrado era per me impressionante. Era come vedere un ragazzo di 20 anni con il mio aspetto, e cioè quello di un cinquantenne. Ma non c'era un pericolo", ha concluso. Secondo l'accusa, però, l'ingegnere non si attivò per fare chiudere il viadotto nonostante fosse a conoscenza del degrado.

Da domani verrà sentito uno dei progettisti del retrofitting, Emanuele De Angelis.



